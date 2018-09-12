Российский пловец – главе Росгвардии: Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне 6 12.09.2018, 22:15

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Виктор Солдатов

Бронзовый призер ЧМ Виктор Солдатов вызвал Золотова на «плавательную дуэль».

Мастер спорта РФ по плаванию, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Солдатов вызвал главу Росгвардии Виктора Золотова на «плавательную дуэль». Видеообращение спортсмен опубликовал в Facebook 12 сентября.

Солдатов пояснил, что накануне Золотов вызвал оппозиционного политика Алексея Навального на дуэль в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях ведомства при закупках продовольствия и он хотел бы стать на защиту последнего.

«Навальный силен в раскрывании коррупции. Он может вас раскрывать, бандитов, таких же, как и президент РФ Владимир Путин, и ты [Золотов], и все вы. Если соревноваться с Алексеем тебе, Виктор Золотов, то надо в каких-нибудь дебатах политических или, например, коррупцию раскрывать так же. Если ты хочешь сделать из Алексея котлету отбивную, ты же, наверное, всю жизнь занимался в армии своей, то я хочу показать тебе, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. То есть ты будешь выглядеть как килька в томате! Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне», – заявил Солдатов.