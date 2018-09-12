Правозащитник: Белорусская армия – это пытки и насилие 3 12.09.2018, 22:23

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Дело Коржича показывает уровень белорусской армии.

Неожиданные показания на суде по делу Александра Коржича. Сержант Евгений Барановский отказался от части показаний, которые дал на предварительном следствии, заявив, что работники КГБ оказывали на него физическое и психологическое давление, передает «Белсат».

Олег Волчек говорит, что верит в давление на Барановича.

«Я доверяю его словам, эта информация у нас уже была. Но это не про одно дело. Ко мне приходили жены таможенников. 12 человек писали жалобы, что к ним также применяли шантаж и угрозы».

По словам правозащитника, дело Коржича показывает уровень белорусской армии.

«Насилие, пытки – это уже система».

Суд защищает систему, так как армия не может признать, что у нее есть преступники – офицеры и высшие офицеры, говорит Олег Волчек.