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Горди Дуайер: Это очень большая победа для нас

  • 12.09.2018, 22:56
Горди Дуайер

Наставник минского «Динамо» прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:1).

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Спартаком», передает пресс-служба клуба.

«Счастлив, что сегодня нашли путь к победе и наконец-то выиграли. Эта победа очень много значит и для команды, и для болельщиков. Очень хорошо начали. В первом периоде выигрывали борьбу, хорошо катались и создали много моментов. Для нас сегодня очень важно было открыть счет – мы это сделали.

Считаю, во втором периоде нам снова, к сожалению, не удалась игра в большинстве и в целом наши действия оставляли желать лучшего. Но в третьем перестроились. В раздевалке сказали, что нужно действовать проще и наконец-то победить. Счастлив, что в заключительной трети это удалось сделать. Это очень большая победа для нас», – сказал Дуайер.


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