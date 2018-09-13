У белорусов будут отбирать зарплату 6 13.09.2018, 7:31

6,997

Со скандальным предложением выступила Генпрокуратура.

Прокуратура Гомельской области внесла предложение пересмотреть подходы к направлению трудоустроенных граждан в ЛТП. Свое предложение там объяснили тем, что зачастую направление в ЛТП стоит людям, туда попавшим, рабочего места, что только увеличивает задолженности по расходам на содержание детей.

Прокуратура предлагает ограничивать алкоголиков в дееспособности, чтобы они не могли распоряжаться собственным заработком. По мнению ведомства, такой подход должен сократить число безработных. Официально трудоустроенные граждане смогут возвращать деньги, которое государство потратило на обеспечение детей.

БелТА приводит примеры: мужчина проработал в организации с 1991-го года, но после направления в ЛТП его уволили. Никаких правонарушений, кроме нахождения в общественных местах в пьяном виде, за ним не водилось. Да и пьяный на улице он оказывался в вечернее время в свои выходные.

Еще одного мужчину, пишет официальное агентство, отправили в ЛТП на три месяца, где заработная плата очень невысока — всего 43 рубля. До того, как угодить в так называемый лечебно-трудовой профилакторий, его средняя зарплата составляла 321 рубль. Пока он находился в ЛТП, мужчина задолжал государству денег за содержание детей в размере 600 рублей. При этом человек не привлекался к административной ответственности три года подряд, а работу прогулял только единожды.

В прокуратуре отметили, что в этих случаях было бы целесообразно обращаться в суд с заявлениями об ограничении в дееспособности людей, злоупотреблявших спиртными напитками, чтобы человек не мог самостоятельно получать и распоряжаться своей заработной платой. В результате такого подхода якобы не растет число безработных, а официально трудоустроенные имеют возможность возвращать средства, затраченные на содержание детей на государственном обеспечении.

Принудительное направление граждан в ЛТП в Беларуси происходит с нарушениями прав и свобод человека, использованием принудительного труда. Фактически ЛТП — это трудовые лагеря.