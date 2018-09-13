Российский оппозиционер Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии 13.09.2018, 7:38

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Он впал в полусонное-полубеспамятное состояние.

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с вечера 11 сентября находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила «Медузе» его подруга Вероника Никульшина.

Никульшина говорит, что после того, как они вышли из Басманного районного суда Москвы, Верзилов проспал два часа дома, затем они пошли гулять, постепенно у него стали ухудшаться зрение, речь и моторика.

«Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что "нет, ничего не ел, не принимал вещества". Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — рассказывает она.

Затем его госпитализировали в токсикореанимационное отделение. Как рассказывает Никульшина, анализы «ничего плохого вроде бы не показали». После «врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя».

Вечером в больницу приехала мать Верзилова, однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз.