Истребители США снова перехватили два Ту-95 13.09.2018, 7:42

Перехват и сопровождение двух российских бомбардировщиков был осуществлен недалеко от побережья Аляски.

Два истребителя ВВС США F-22 11 сентября совершили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки (NORAD), пишет korrespondent.net.

В заявлении указано, что инцидент произошел в 22.00 по местному времени 11 сентября (05.00 по минскому времени 12 сентября).

Отмечается, что Ту-95 перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35. F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.