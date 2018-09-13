На сколько подорожала курица в магазинах 13.09.2018, 7:45

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В Беларуси третий месяц подряд растут цены на мясо курицы, а следом подняласьстоимость свинины.

Это заметили не только профсоюзы и МАРТ, но и покупатели по потяжелевшим чекам. Tut.by посмотрел, сколько сейчас стоят мясо курицы и полуфабрикаты из него и на сколько цены выросли за последние несколько месяцев.

На сколько выросли цены на курицу в торговых сетях?

Мы посмотрели цены в Минске в нескольких торговых сетях и доставке продуктов. Курица и полуфабрикаты подорожали везде без исключения — где-то больше, где-то меньше. Что-то прибавило в цене всего 30 копеек, а что-то — больше чем 2 рубля. К примеру, охлажденная голень цыпленка в одной из торговых сетей в конце мая стоила 3,29 рубля, сейчас — 3,59 рубля. В другой торговой сети бедро цыпленка-бройлера «Асобiна» замороженное в апреле было по 3,58 рубля, а теперь — по 5,89 рубля.

— Цены на курицу растут и будут расти, — рассказала продавец в одной из столичных торговых сетей. — Но это не мы их поднимаем, а поставщики. Если на замороженную курицу и разделку цена у нас пока не поднялась — продаем то, что еще раньше купили, то товар из новых поставок сильно поднялся в цене. И это не может не отразиться на розничных ценах, ведь надбавки магазин делает минимальные. Если не поднимать цену, получится, что мы будем работать себе в убыток.

Что будет дальше с ценами на мясо курицы?

По данным главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, в столичных магазинах цены на продукты в январе-августе этого года выросли меньше, чем в целом по республике, а на кое-что даже упали.

— Индекс потребительских цен на продовольственные товары по городу Минску составил 1,4%, а по республике — 1,7%, — приводит цифры начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Цены выросли меньше благодаря развитию сети и высокой конкуренции в столице. Больше всего за 8 месяцев подорожали куры и полуфабрикаты из мяса птицы: первые — на 13,7%, вторые — на 16,5%. Зато подешевели птичьи субпродукты (на 3,6%) и яйца (на 3%).

В августе рост цен на эти птицу и полуфабрикаты приостановился, отмечает Нина Емельянова. Специалист говорит, что предпосылок для их дальнейшего роста не усматривается.

— Подорожание птицы было обусловлено ростом отпускных цен у производителей. Они, в свою очередь, объясняли подорожание сильным скачком цен на комбикорма, — рассказывает начальник главного управления. — Отпускные цены у поставщиков выросли от 7% до 18%. Но в связи с ростом отпускных цен на мясо птицы и «разделку» некоторые магазины, чтобы сдержать рост розничных цен, снижали размер торговых надбавок. Их уровень доходил до 1%. Сейчас надбавки вернулись к прежним размерам и составляют от 7% до 20%.