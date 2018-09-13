В Гродно осудили 25 человек, которые организовывали подставные аварии 13.09.2018, 8:04

Фото: ctv.by

Это одно из самых громких дел в регионе.

Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор в отношении 25 жителей Гродно и области, которые обвинялись в автомошенничестве. Преступная группа действовала в регионе в 2015—2016 годах.

Как сообщает телеканал ОНТ, фигуранты дела получили от года исправительных работ до семи с половиной лет строгого режима с конфискацией имущества.

Это одно из самых громких дел в регионе: более 30 томов, приговор зачитывали около получаса. В мошенничестве обвинялись 25 человек, среди них три женщины. Все знакомы — родственники, соседи, друзья.

Схема их действий была довольно проста: они инсценировали ДТП, а потом участники «аварий» делили между собой страховые выплаты.

При этом, чтобы получить как можно больше денег, они наносили автомобилям дополнительные повреждения. Также мошенники подбирали автомобили представительского класса, подыскивали водителей и договаривались с ними и об инсценировке аварий, и о дальнейшем дележе выплат. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.