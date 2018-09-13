Николай Статкевич: Главный начальник хочет отложить еще больше «зеленых» в свою кубышку 13.09.2018, 8:10

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Почему в Беларуси размещают вредные производства?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Когда нынешний "пересидент" впервые получил власть, Китай был бедной голодающей страной, значительно отстающей от Беларуси. За почти 25 лет его "мудрого" руководства ситуация стала обратной - наша страна отстает все больше, а Китай уже значительно опережает нас по уровню развития и доходам населения. Оттуда даже стали переносить в бедные страны вредные производства. В том числе - и в Беларусь.

Сейчас особенно на слуху два из них - завод беленой целлюлозы в Светлогорске и аккумуляторный завод в Бресте.

В Светлогорске от ядовитых выбросов и вони страдают тысячи людей. Особенно дети. Но местные власти упорно защищают опасное китайское производство. Дошло до того, что запрещают его работникам обращаться за медицинской помощью в связи с отравлениями. Учителям местных школ запретили даже упоминать о ядовитых выбросах.

Завод в Бресте еще не запущен, но по примеру аналогичного предприятия в Белоозерске все знают, что после его запуска все вокруг будет отравлено крайне опасным свинцом. Людям, как и в Светлогорске, не дают разрешений на мирные митинги против ядовитого производства. Лидеров протеста жестоко преследуют. Против них используют даже ОМОН.

Получить согласие на размещение "экологических бомб" под боком у сотен тысяч людей просто так невозможно. Понятно, что кто-то из власти получил за преступное разрешение на их строительство очень крупные суммы откатов. Учитывая, что стоимость ядовитых производств - сотни миллионов долларов, то минимальные суммы откатов могли составить многие десятки миллионов.

Но кто же из власти мог совершить это страшное преступление, обрекающее на болезни и страдания тысячи и тысячи людей, угрожающее заражением ядами больших территорий и даже Днепра? Какая мразь сделала это?

Давайте разбираться. Две разные области. Два разных, но крайне опасных производства. Одинаковое упорство властей, не обращающих внимания на огромный общественный резонанс и не боящихся вмешательства столичного начальства.

Очевидно, что такое возможно только по команде из Минска. И отдать такую команду мог только один, самый главный начальник. Который, чтобы отложить еще больше "зеленых" в кубышку в иностранных банках, лишает когда-то поверивших ему людей возможности просто жить на своей земле.

Сейчас активисты пытаются организовать местные протесты против отравителей. Если это не поможет, то тогда мы организуем вполне легальную возможность напрямую обратиться к главному отравителю. А остальное будет зависеть от самих людей. Чем больше их воспользуется такой возможностью, тем больше будет у них шансов спасти свою землю для своих детей.

Теперь все зависит только от нас самих.