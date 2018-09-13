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Еврокомиссия настаивает на окончании пограничного контроля внутри ЕС

  • 13.09.2018, 8:15
Фото: Getty Images

Необходимо вернуться к нормальному принципу действия Шенгенского соглашения.

Европейская комиссия настаивает на прекращении пограничного контроля внутри Европейского Союза. Об этом заявил в интервью газетам медиагруппы Funke в четверг, 13 сентября, комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос. По его словам, следует "как можно скорее вернуться к нормальному принципу действия" Шенгенского соглашения, сообщает dw.com.

Аврамопулос намерен 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике. Шенгенское соглашение еврокомиссар назвал "одним из крупнейших достижений европейской интеграции". Новые предложения будут способствовать защите соглашения, считает он. "У нас нет необходимости когда-нибудь построить "крепость Европу", - подчеркнул комиссар ЕС.

В настоящее время пограничный контроль действует на границе Германии и Австрии. Контроль за собственными границами в Евросоюзе также осуществляют Франция, Дания, Швеция и Норвегия, которая не входит в состав ЕС, но является членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.


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