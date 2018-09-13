Вера Лапко: Женский теннис стал более мужским 13.09.2018, 8:18

Четвертая ракетка Беларуси Вера Лапко рассказала, куда, по ее мнению, движется женский теннис.

- 10 лет назад в топ-100 рейтинга ВTA находилось более 20 теннисисток в возрасте младше 20 лет, 5 лет назад таких девушек было 10, сейчас всего 4, и ты в их числе. Скажи, с чем может быть связано такое "старение" тура?

- Думаю, это связано с тем, что поменялся уровень тенниса. Раньше женский теннис строился больше на удержании мяча в розыгрыше, упор делался на количество ударов, а не на силу, а сейчас женский теннис более силовой, он более мужской.

Сейчас девочки начали брать мужчин-тренеров, и молодым стало сложнее пробиваться. Теперь девочки в возрасте до 20 лет не могут справиться с той силой удара, которая существует в туре. Очень много атакующих игроков. Да даже те теннисисты, которые играют на удержание мяча, даже они научились сильно бить. Я имею в виду, что они увеличили свою скорость, и с этим все связано, мне кажется. Сейчас молодым намного сложнее пробиться, так как повысился вот этот вот средний уровень тенниса. В данный момент в первой сотне стоит много игроков среднего уровня, поэтому, когда играешь что с 50-й, что с 30-й ракеткой мира, в принципе, большой разницы нет. Даже и с 20-й. Разница уже идет с 10-го или 5-го места. Это мое мнение, — приводит слова Лапко tennis.by.