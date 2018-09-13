Южная Корея предложит КНДР совместно провести Олимпиаду-2032 13.09.2018, 8:26

Сеул и Пхеньян могут совместно провести Олимпийские игры-2032.

Южная Корея намерена предложить КНДР подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В частности, соответствующее заявление сделал министр спорта Южной Кореи До Чон Хван.

"Я планирую вынести это предложение для мирного урегулирования на Корейском полуострове... Сеул и Пхеньян могут совместно провести эти игры", - отметил министр.

По его словам, совместное проведение игр может опираться на успех нынешних зимних Олимпийских игр в Южной Корее, где участие КНДР способствовало снижению напряженности на полуострове. Тогда Северная и Южная Кореи образовали свою первую в истории совместную олимпийскую команду - женскую команду по хоккею на льду - для игр в Пхенчхане.

Кроме того, министр сообщил, что Сеул намерен предложить провести Чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с Китаем, Японией и двумя Кореями.

Отмечается, что страны и ранее ставили вопрос о совместном проведении летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году, однако переговоры прекратились из-за разногласий относительно того, как разделить события.