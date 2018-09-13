Лукашенко уволил первого зампредседателя БТ 13.09.2018, 8:36

Диктатор подписал соответствующий указ.

Александр Саламаха освобожден от должности первого зампредседателя Белтелерадиокомпании, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ 12 сентября подписал диктатор.