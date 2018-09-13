Крик души пациента Верхнедвинской больницы 13 13.09.2018, 8:57

5,034

Медицинская халатность, безразличие или система?

Этот «крик души» опубликовал паблик «Подслушано Верхнедвинск», пишет «Витебский курьер»:

- Добрый день! Хотелось бы еще раз обратить внимание руководства нашего города на то, что происходит в нашей районной поликлинике. Люди, кошмаром это назвать — это ничего не сказать…

К хирургу на прием попасть нереально вообще, еще ничего, когда идешь на медкомиссию, а когда с травмой это просто неописуемо!

За последние три дня являюсь свидетелем профессиональной халатности некоторых специалистов. 13-14 сентября вообще ведет прием один хирург, а нуждающихся в нем полный коридор.

Пару случаев замеченных при посещении поликлиники в последние дни:

- Ребенка с травмой головы (но увы без талона) «врач» «просит» освободить кабинет, записаться на другой день, когда дадут талон. А дополнительный талон дают только по записке врача!

- Ребенка с травмой ноги, который дождался с 8:00 до 9:00 приема врача, не берут на снимок, аргументируя тем, что снимки проводятся с 11:00.

- Старушку, которая умоляет хирурга посмотреть травму в области глаза своей дочери, отправляют искать врача общей практики.

Уважаемые доктора, всем понятно, что все люди — все по-своему работают и все устают, но все же давайте будем людьми. А как же клятва Гиппократа?

Тема настолько животрепещущая, что это сообщение получило большой резонанс в соцсетях. Жители Верхнедвинска пишут:

- Талонную систему придумал не хирург. Претензии в министерство здравоохранения отправляйте. У врачей палочная система.т.е. талонная. Пациенты без талонов не идут в план и в зарплату. Не дай Бог кому-нибудь отработать врачом смену в поликлинике.

- Нашу поликлинику стороной нужно обходить, если жить хочешь.

- У всех есть рабочее время. И каждый кто здесь верещит, веря в свою исключительность, пусть приходит на свою работу на час раньше и уходит на час позже. Врачи тоже люди. Им надо есть, спать, отдыхать. У них тоже есть дети, за которыми нужно смотреть и ухаживать.

- Если бы у жителей Верхнедвинска был выбор, ходить в ЦРБ или другую поликлинику, поверьте, он бы был сделан правильно. И не «от нечего делать» и не для того, «чтобы в очереди посидеть и с врачами поругаться» люди ходят в поликлинику, а по необходимости для назначения лечения к специалистам, которые имеют высшее медицинское образование. Не надо жаловаться — мол, попробуйте примите всех пациентов — это работа врача, ведущего прием. Не нравится — ищите работу там, где легче. Люди не виноваты в том, что талонов не хватает, что штат медработников не позволяет поликлиникам работать без очередей и так далее. Нужно быть взаимовежливыми, иначе по вашему принципу «иди туда, где нравится» — в других местах вы также можете быть благополучно посланы и начнете высказывать свое недовольство.

- Буквально сегодня по необходимости позвонила в регистратору чтобы заказать талон к дерматологу (сезонное обострение экземы), на что мне сказали: «Дерматолог уехал на курсы, на 4 месяца. Приём вестись не будет до следующего года. Ну, судя по комментариям выше, мне нужно брать руки в ноги и отправляться на поиски других специалистов, в других городах. И, как я поняла ещё, никого в принципе не волнует, сможешь ли ты себе это позволить или нет!

Есть еще куча таких историй, моих пребываний в больнице как с ребенком, так и без. Ничего плохого не хочу сказать про врачей — их тоже понять можно. Но, честно сказать, была бы возможность, вообще бы туда не ходила, как было написано выше. К сожалению, это единственная ЦРБ в районе и ездить каждый раз за консультацией 60 км от города нерентабельно.

Вывод? А сделайте его сами, ведь все мы ходим в поликлинику.