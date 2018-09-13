Семь простых правил для здоровой и долгой жизни 2 13.09.2018, 9:09

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Простыми правилами поделилась врач-диетолог.

В одном исследовании было изучено более 42 тыс. тел долгожителей. И хотя перед смертью все они считались здоровыми даже по мнению врачей, которые за ними наблюдали, никто не умер от старости. Люди умирают от болезней, прежде всего – сердечно-сосудистых и онкологических, пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская для «Новое временя».

Большинство болезней можно предупредить, так как они связаны с тем, что мы едим. Основная причина преждевременной смерти и инвалидности – рацион питания.

С учетом этого, правильному питанию должны учить везде: дома, в детских садах, школах, а врачей – в медицинских вузах. Изображение "пирамиды" и "тарелки" здорового питания должны висеть на бигбордах, на каждом этаже школы и даже в каждой врачебной ординаторской. Досадно, но пока это не так.

Привожу примеры из своей практики. Обращаются пациенты с чрезвычайно распространенными диагнозами – синдром раздраженного кишечника, который может проявляться диареей или запорами, рефлюксной болезнью, неалкогольной жировой болезнью печени (простым языком "ожирением печени"), ожирением, атеросклерозом и другими. Годами ходят от врача к врачу, пьют лекарства. Но большинство из этих проблем со здоровьем очень эффективно поддаются диетотерапии, то есть лечению пищей.

Американская кардиологическая ассоциация (American Cardiac Association) выделила всего лишь семь простых факторов здорового образа жизни:

не курить;

не набирать лишний вес;

быть активным (ходить пешком как минимум 22 минуты в день)

есть здоровую пищу (максимально растительную)

иметь уровень холестерина ниже среднего;

нормализовать артериальное давление;

нормализовать уровень сахара в крови.

На самом деле если вы возьмете на вооружение всего четыре фактора:

не курить,

не набирать лишний вес,

заниматься спортом 30 минут в день,

есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и значительно меньше мяса,

то на 78% снизите риск хронических заболеваний.

Если начнете с нуля и сможете соблюсти эти четыре условия, то риск получить сахарный диабет 2 типа снизится на 90%, получить инфаркт – на 80%, инсульт – на 50%, заболеть любым видом рака – на треть.

Всего лишь изменения в рационе питания и образе жизни могут снизить на 71% риск некоторых видов рака, например, рака кишечника, который стоит на втором месте по смертности.

Пора перестать обвинять во всем генетику и сосредоточиться на тех 70%, которые находятся в сфере нашего контроля. Это в наших силах.

Продлевает жизни здоровый образ жизни? Центры контроля и профилактики заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) целых шесть лет проводили исследование, в течение которого наблюдали за 8 тысячами американцев 20-летнего возраста.

И оказалось, что три главные характеристики образа жизни имеют огромное влияние на смертность: люди могут существенно снизить риск ранней смерти, если:

а) откажутся от курения;

б) будут питаться правильно;

в) вести достаточно активный образ жизни.

"Питаться правильно" уже означает попасть в 40% тех, кто хоть как-то придерживается довольно примитивных рекомендаций правильного питания (хотя бы не есть жареного и уменьшить жирную пищу и сладости). "Быть активным", то есть двигаться хотя бы те несчастные 22 минуты, значит снизить риск умереть преждевременно на 40%. Те, кто осилит все три рекомендации – аж на 82%.

Я давно хочу оторваться от простых советов по здоровому образу жизни (это же базовые вещи!) и говорить о более сложных: об эпигенетике, влиянии питания на улучшение функции мозга, его совершенствования, о выращивании "умного" кишечника и много других вещей. Ведь на дворе XXI век, и мы уже должны осознать, что ни одна медицина не сделает нас здоровыми без наших собственных усилий. Возможности превентивной медицины, биогеронтологии на грани доказательного биохакинга, уже позволяют реально влиять на процессы старения.

Время чрезвычайно скоротечно: 10 лет кажутся нам очень длинными, но если подумать, то это всего лишь 3650 дней. И они быстро проходят.

15 января ко мне приехал молодой человек Виктор, из небольшого городка. С весом 176 кг, одышкой и безуспешными попытками самостоятельно похудеть, полуголодая, сидя на кашах и так далее.

Была зима и все, что я могла посоветовать – это ходить по снегу, пробовать подниматься по лестнице и делать упражнения с гантелями. И питаться: просто, трижды в день.

Все, что было у Виктора – большая жажда жизни. Она давала ему возможность делать дома упражнения с гирей и упорно ходить по лестнице вверх-вниз.

На сегодня вес Виктора – 112 кг. То есть потеряно 64 кг. Еще осталось чуть больше 20 кг, и, хотя это будет сделать непросто, но для Виктора нет ничего невозможного. Потому что жизнь стоит очень больших усилий. Ведь жизнь прекрасна и бесценна.