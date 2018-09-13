Ходорковский: Экономика в ж.... А вы – про дуэли? Застрелиться не тянет? 4 13.09.2018, 9:52

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Бывший политзаключенный ответил командующему внутренних войск России Золотову.

Чиновники из команды президента России Путина доказали свое неумение руководить страной, на этом фоне нелепыми выглядят слова главы Росгвардии Виктора Золотова из видеообращения к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному о "чести мундира" и "дуэли". Об этом написал в «Фейсбуке» российский предприниматель и оппозиционный политик Михаил Ходорковский:

- Что-то после золотовского выступления накатило... Вспомнились все 10 лет... С 2008 года прямо говорили - признай вину и гуляй.

Перед олимпиадой звезды сошлись - отпустили так - без признания вины и без обязательств. Правда конвоировали до трапа - маму как раз из больницы в Москву отпустили, а меня под конвоем в самолет.

А потом ключик два раза повернули: сначала иск в полмиллиарда долларов, а потом еще обвинение и международный розыск, чтобы если вернулся - то в воронок.

С мамой побыть последние дни и часы дали. Правда урну без меня замуровывали - в Москву не пустили. Впрочем главное ведь пока человек жив...

Я никогда не забываю хорошее, но и плохое тоже. Помню 1991, когда мы с Золотовым по одну сторону баррикад стояли. Теперь помню какое-то совсем беспомощное вранье с экрана про "слезные, покаянные письма"... И про остальное , мне ничего, как Алексею Навальному, изучать не надо - я просто помню.

Хочется быть миллиардером, ходить в погонах и ощущать себя спасителем Отечества? Так не бывает в 21 веке. Это в веке 15 - 16 "хозяин земли русской" мог легитимно пожаловать. Теперь нет. Чиновники - ворюги они с Путиным. Обычные ворюги. Нет на них ОБХСС. Как это ни противно слышать.

Но главное - страной руководить не способны. Я ведь молчал, пока они перли из прибыли (пусть и не ими заработанной). Страна перла вверх за счет нефти и реформ предшественников, а они вбок, но ладно - Россия, принято так.

А теперь? С 2008, а особенно с 2012 года? Экономика в ж...е. На пенсии не хватает, на образование не хватает, на науку не хватает, Китай давно обогнал, без бомбы - чисто страна "третьего мира", а вы все прете... И еще про честь мундира? Про дуэли? Застрелиться не тянет?

Впрочем братки стрелять привыкли, а не стреляться... Вы же с них жизнь пишете. Поверьте, со стороны очень заметно. Жалко мне вас. Такую судьбу прогадили...

А Россия опять воспрянет. Уже без вас. Не сомневайтесь.