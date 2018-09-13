закрыть
13 сентября 2018, четверг, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Белоруска стала лучшей на ЧМ по современному пятиборью

1
  • 13.09.2018, 9:59

Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Мехико.

Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико, сообщает БелТА.

После трех видов программы (плавания, фехтования и верховой езды с преодолением препятствий) основная борьба за места в призовой тройке развернулась в кроссе и стрельбе.

Анастасия Прокопенко набрала 1 336 баллов по итогам выступления и завоевала золотую награду. Серебряным призером стала Анника Шлеу из Германии - 1 332 очка. На третью ступень пьедестала почета поднялась француженка Мария Отейза - 1 329 баллов. Для Анастасии Прокопенко это вторая золотая медаль чемпионата мира в Мехико. Ранее ей удалось вместе с Ириной Просенцовой занять первое место в эстафете.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников
С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру Аркадий Бабченко