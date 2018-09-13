Белоруска стала лучшей на ЧМ по современному пятиборью 1 13.09.2018, 9:59

Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Мехико.

Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико, сообщает БелТА.

После трех видов программы (плавания, фехтования и верховой езды с преодолением препятствий) основная борьба за места в призовой тройке развернулась в кроссе и стрельбе.

Анастасия Прокопенко набрала 1 336 баллов по итогам выступления и завоевала золотую награду. Серебряным призером стала Анника Шлеу из Германии - 1 332 очка. На третью ступень пьедестала почета поднялась француженка Мария Отейза - 1 329 баллов. Для Анастасии Прокопенко это вторая золотая медаль чемпионата мира в Мехико. Ранее ей удалось вместе с Ириной Просенцовой занять первое место в эстафете.