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Евросоюз продлил санкции против России на полгода

  • 13.09.2018, 10:08

В черном списке находятся сотни физических лиц и десятки компаний.

Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции против ряда граждан России и поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Об этом в четверг сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

В черном списке находятся 155 физических лица и 44 компании. Они связаны с аннексией Крыма или конфликтом на востоке Украины. Среди штрафных мер – запрет на въезд и заморозка банковских счетов.

Против России действует целый ряд санкционных пакетов Евросоюза – экономические и индивидуальные ограничительные меры, а также санкции в отношении самого Крыма. Среди прочего, европейцам запрещено инвестировать в аннексированный полуостров, покупать там недвижимость и поставлять туда различные товары.

В июне премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступал против автоматического продления санкций против России. В то же время 30 июля на встрече с Дональдом Трампом он назвал "немыслимым" отказ от ограничительных мер в отношении Москвы.


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