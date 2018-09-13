Польша и Литва налаживают более тесные отношения 13.09.2018, 10:23

Политики двух стран делают упор на вопросы безопасности, а также сотрудничество в рамках НАТО и ЕС.

На повестке дня польско-литовских переговоров - вопросы региональной и мировой безопасности, сотрудничества в рамках НАТО и Европейского Союза, а также реализация совместных проектов в области инфраструктуры и энергетики, передает «Радио Польша».

Важным пунктом обсуждения станут проблемы польского национального меньшинства в Литве. Во время визита в Вильнюс глава польской дипломатии примет участие в торжественном открытии нового здания посольства Польши и Польского Института.

Министр Яцек Чапутович также будет участвовать в открытии в литовском Сейме выставки, посвященной Совету помощи евреям «Жегота» - подпольной польской организации в оккупированной немцами Польше, спасавшей в период Второй мировой войны евреев от гибели.

В начале сентября на Экономическом Форуме в Крынице литовский премьер был удостоен звания «Человека года», в частности, за большой вклад в улучшение литовско-польских отношений.