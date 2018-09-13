Профсоюз РЭП встал на защиту продавца минского магазина 1 13.09.2018, 10:33

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Викторию Левкевич не увольняют из «Алми», но создают невыносимые условия.

Жительница Барановичей член профсоюза РЭП Виктория Левкевич решила уволиться из магазина "Алми" в Минске и написала заявление об увольнении по соглашению сторон: она нашла новую работу в родном городе, пишет сайт praca-by.info.

В приеме заявления ей отказали, ей сказали: можем уволить только за прогулы.

Виктория обратилась в профсоюз РЭП за юридической помощью.

7 сентября Виктория ездила в центральный офис, где ей пообещали, что уволят в ближайшее время: как только найдут замену. Однако по возвращении в магазин девушка узнала, что на нее написали две докладные записки.

В докладной от 6 сентября девушку обвиняют, что с утра она не распечатала заборные листы для сотрудников магазина, а в другой докладной речь идет про то, что 4 сентября девушка грубила покупателям и отвлекала контролеров.

Виктория Левкевич написала объяснение, в котором опровергает приписываемые ей действия. И требует от администрации магазина прекратить дискриминационные действия. В противном случае будет обращаться в прокуратуру и суд.

Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков дозвонился до управляющей магазином «Алми», которая бросила трубку. На повторный звонок ответила заместительница управляющей, которая пообещала, что подобные действия больше не повторятся.

- Возникает резонный вопрос: если в магазинах «Алми» отличные условия труда, почему там не хватает персонала? Может, надо что-то менять, чтобы привлечь в магазин новых работников? - прокомментировал ситуацию Юрий Беляков.