Спецслужбы РФ установили «прослушку» в Болгарии, шпионя за делегатами ЕС 13.09.2018, 10:56

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Болгария является потенциальным объектом гибридной войны Кремля.

Во время болгарского председательства в Европейском Союзе в первой половине 2018 года отель "Маринела" в Софии, который был главным центром размещения иностранных делегаций, прослушивался "от подвала до крыши" "неболгарской" спецслужбой, вероятно, российской.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет News.bg со ссылкой на данные журналистов-расследователей и мнение экс-руководителя болгарской контрразведки.

Как отметил бывший контрразведчик, вывод о причастности к прослушиванию именно Москвы очевиден, поскольку РФ наиболее активно пыталась дискредитировать Болгарию во время ее председательства в ЕС.

Кроме того, как сообщается, ранее спецслужбы других государств предупредили Болгарию, что она является потенциальным объектом гибридной войны Кремля. Владельцев отеля СМИ называют пророссийскими.