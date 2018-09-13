Под Полоцком нашли месторождение гигантских боровиков 2 13.09.2018, 11:02

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Уже третий раз библиотекарь из Полоцкого района находит гигантские боровики на одном и том же месте

Фото: личный архив Людмилы Пашкевич

Третий раз библиотекарь из агрогородка находит огромные грибы на одном и том же месте.

Когда в 2015 году библиотекарь из агрогородка Заозерье Полоцкого района Людмила Пашкевич нашла боровик весом без пятидесяти граммов два кило, расценила это как приятную, но случайность, пишет kp.by.

Отвезла гриб-гигант на грибной чемпионат, где его безоговорочно признали самым большим, а потом наготовила из него вкуснятины на всю семью. На следующий год в то же время, на том же месте Людмилу поджидали уже три боровика. Все вместе они завесили четыре килограмма. После этой находки женщину прозвали «грибной феей».

На днях полоцкая «грибная фея» снова нашла здоровенные грибы! А может быть, это они ее нашли. И снова на том же месте - недалеко от библиотеки.

- Было два боровика. Один, к сожалению, уже был старенький, испорченный. А вот второй богатырь высотой 20 сантиметров и с диаметром шляпки 31 сантиметр еще растет.

Людмила боровик не срывает - планирует снова отвезти его на грибной чемпионат, который пройдет в Полоцком районе 15 сентября и снова победить в конкурсе на самый большой гриб.