Как Путин реагирует на разоблачения и поражения 13.09.2018, 11:39

Виктор Золотов и Владимир Путин

Фото: AFP

«Ответки» власти народу.

В ответ на серьезные обвинения в коррупции директор Росгвардии Виктор Золотов, не стесняясь в выражениях, в 6-минутном видеоролике вызывает арестованного Алексея Навального "на дуэль", обещая превратить его в отбивную, передает «Радио Свобода».

После неожиданного провала на четырех выборах губернаторов, где борьба переходит во второй тур, в Кремле принимают меры. Так, выборы губернатора Приморского края пройдут уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября. Проиграв в Иркутской области, представители "Единой России" жалуются, что им помешал ресурс губернатора-коммуниста. В Хабаровский край в помощь губернатору Шпорту посылают бригады политтехнологов...

Почему путинский режим так нервно реагирует на разоблачения и поражения? Обсуждают политики Владимир Рыжков, Руслан Албаков-Мяршхи, Николай Марковцев (Владивосток), политолог Александр Кынев, журналист Михаил Афанасьев (Абакан). Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: В ответ на обвинения в коррупции глава Росгвардии Виктор Золотов в видеоролике оскорбляет оппозиционера Алексея Навального и вызывает его на поединок. Он публично пригрозил оппозиционеру физической расправой. На ваш взгляд, зачем это сделано?

Владимир Рыжков: Должностное лицо, тем более должностное лицо такого ранга, господин Золотов является фактически министром и возглавляет крупнейшую силовую структуру Росгвардию, где, по-моему, 400 тысяч человек, целая армия, не может в принципе позволять себе подобного рода выступлений. Я думаю, в любой демократической стране после такого заявления он бы не доработал до конца рабочего дня, он был бы снят главой государства, вызван в парламент, просто ушел бы в отставку. Потому что одно дело, когда физической расправой, а это именно не поединок, а угроза физической расправой, потому что он профессиональный боец, он прямо говорит – я из тебя котлету сделаю. Он декларирует свое физическое превосходство.

Михаил Соколов: Статья есть 119 УК?

Владимир Рыжков: Это уголовная статья. Это должностное лицо при исполнении обязанностей. Причем лицо не из Министерства культуры, не из Министерства образования, а крупнейшей силовой структуры. Это явная угроза расправы, ее нужно воспринять совершенно серьезно. Мне кажется, это демонстрирует подход силового крыла власти, которые давно уже мечтают о том, чтобы силой расправляться с инакомыслящими, Руслан расскажет, как это они делают в Ингушетии, Песков говорил "размажем печень по асфальту". То есть фактически это декларация силового крыла власти на открытые физические расправы над оппонентами. Я думаю, что мы все должны воспринять эту угрозу серьезно не только применительно к Алексею Навальному, но и шире – ко всем политическим активистам, ко всем правозащитникам.

Михаил Соколов: Били в воскресенье людей и в Петербурге, и в Екатеринбурге, и в Москве, но помягче, потому что праздник города.

Владимир Рыжков: Били подчиненные господина Золотова. То, что он открыто сейчас декларирует, его подчиненные давно уже делают, начиная с "Марша несогласных", в котором я участвовал много лет назад на Пушкинской, когда впервые еще при Грызлове молотили дубинками безоружных мирных демонстрантов, и заканчивая нынешними днями. Есть силовое крыло, которое выступает за открытое насилие, за открытые репрессии, за массовые репрессии. Я очень надеюсь, что силовым крылом политическая властная элита не ограничивается, потому что другие представители элиты должны понимать, что их печень будут размазывать по асфальту точно так же, как печень инакомыслящих и оппозиционеров. Мы прекрасно знаем по нашей истории, что когда чекисты при Сталине получили право превращать в отбивную и размазывать печень по асфальту, то они не ограничились мифическими оппозиционерами, а удар репрессий прошелся по самой верхушке, по министрам, по первым секретарям, по Ленинградскому обкому и по всем другим обкомам. Поэтому если силовая машина возьмет верх в нашей стране, она будет превращать в отбивную всех. Я это говорил функционерам "Единой России", министрам правительства Медведева.

Михаил Соколов: Мы Улюкаева помним, который сидит и губернаторов...

Владимир Рыжков: Причем если сейчас они хотя бы пытаются соблюдать видимость законности, то Золотов фактически декларировал, что законность им не нужна, они делают ставку на открытую прямую силу. Так что это не только про Алексея Навального – это в целом про мечту и жажду силовиков перейти к открытому насилию.

Михаил Соколов: Руслан, у вас в Ингушетии достаточно регулярно применяется насилие в последнее время, были акции протеста, видимо, в связи с митингами и так далее. Эти угрозы Золотова вызывают ли у вас удивление?

Руслан Албаков: Ни в коей мере не удивляют. Практически подобные угрозы общественники Ингушетии, представители различных общественных движений, которые вслух говорят о всех проблемах, не боясь, не прячась, 2 июня вышли на митинг, слава богу, все прошло гладко. Просто требовали прямых выборов – законное право любого гражданина. Увы, голос не был услышан. Пытались еще раз и еще раз провести. Тем не менее, угрозы поступают, когда их приглашают в Совет безопасности. Кстати, прокурор, на наше удивление, очень адекватный, грамотный, который не стоит на стороне незаконных действий правительства и принимает соответствующие решения, направляет в правительство, чтобы они не нарушали закон.

Михаил Соколов: Александр, с точки зрения политической науки, чего добился генерал Золотов, выступив в таком ярком жанре "пойдем выйдем" или "я сам скажу"? Похоже, ему или кто-то плохо речь написал, либо он сам сильно над ней поработал, добавив туда блатной лексики.

Александр Кынев: С точки зрения репутации власти это, конечно, вещь, которая дискредитирует. Мы давно говорим, что есть такое понятие, как энтропия, когда внутри самой власти нарушена координация принятия политических решений между ключевыми игроками. Зачастую, поскольку этой координации нет, то совершая некоторые вещи, которые кажутся рациональными той или иной властной элитной группе, на самом деле наносят общий ущерб всей власти как таковой и интересам других групп. Мы это наблюдали несколько дней назад, когда массовое винтилово накануне дня выборов в условиях политизации общества как раз дополнительно стало одним из факторов роста протестного голосования в ряде регионов. Потому что те люди, которые могли не пойти голосовать, в условиях, когда за день, за два начались массовые задержания, демонстративно пошли.

Надо сказать, что таких вещей могло бы не быть, если бы был некий единый центр, который как-то согласовывал бы интересы и исключал принятие решений, которые в целом являются неоднозначными, наносят общий вред. Это говорит, во-первых, о крайней нервозности. Потому что люди, которые уверены в себе, никогда такого себе позволять не будут. Это говорит о том, что нарушено согласование решений между различными группами элит. Это довольно печальная вещь.

Это говорит о том, что сама по себе федеральная политическая элита находится внутри себя в состоянии глубокой фрустрации, она не знает и не понимает, что делать. Внутри нее идет и, вероятно, усиливается глубокая внутренняя борьба. Причем, я думаю, эта борьба связана как с личными интересами конкретных чиновников, так и с вещами стратегическими. Потому что понятно, что кто-то из них настроен более радикально, кто-то хотел бы другой или экономической, внешней политики и так далее. Выражается это в том, что периодически то одно звено, то другое звено принимает то ли в инициативном порядке, то ли с кем-то посоветовавшись, решения, которые диаметрально противоположны по своему вектору, эту машину начинает постоянно трясти туда-сюда.

Вспомните историю с кампанией Грудинина, вначале кто-то согласовал, потом кто-то дал отмашку мочить. Посмотрите историю с бесконечными задержаниями, выпусканиями Навального, согласованиями, запретами тех же митингов. Посмотрите, что творится с региональными выборами. Вначале в Ярославской области, казалось бы, кампания ПАРНАСа идет при явной административной поддержке, потом их снимают за несколько дней до голосования.

Михаил Соколов: "Яблоко" тоже снимали.

Александр Кынев: Как раз "Яблоко" снимали раньше ПАРНАСа, многие были уверены, что таким образом ПАРНАСу расчищали дорогу. Более того, в списке ПАРНАСа шел человек, который был спарринг-партнером губернатора на выборах в прошлом году. Там все было в этом смысле, казалось, что согласовано, в какой-то момент пошла другая команда по какой-то другой линии, все было отменено, список сняли, хотя он был совершенно для власти неопасный. Такое ощущение, что это какая-то колымага, которую заносит на каждом повороте в разные стороны, и непонятно, где у нее оторвется колесо.

Михаил Соколов: Сегодня пресс-секретарь Путина Песков сказал по случаю Золотова, что на клевету надо отвечать любыми средствами. Меня очень удивило слово "любыми". Получается, что или Путин Золотову это разрешил или поручил. По крайней мере, они взяли его под свое крыло, под защиту, что можно угрожать известным политикам.

Владимир Рыжков: Дело в том, что Золотов в системе Путина ключевое звено – это то, что называется "охранка", жандармерия. Это та структура, которая должна винтить, сажать, бить, физически защищать органы власти, сажать демонстрантов. Это те самые штыки, на которых сидят. Поэтому Песков не мог же публично не поддержать Золотова, что бы тот ни ляпнул. Поэтому, пытаясь найти изящный выход из этой довольно паскудной ситуации, он по сути дела усугубил, потому что он является пресс-секретарем президента страны, президент по конституции является гарантом конституции и гарантом прав и свобод граждан. Поэтому когда пресс-секретарь гаранта прав и свобод граждан говорит, что на клевету можно отвечать любыми способами, а слово "любыми" подразумевает насилие, вплоть до убийства и чего угодно, он тем самым подставляет формально подставляет своего шефа. Какой же он гарант прав и свобод, если его пресс-секретарь, между прочим одна из ключевых фигур в системе власти, говорит, что на клевету можно отвечать любыми способами. Ага, скажут жулики на местах, президент говорит, что любыми способами, тогда, ребята, мы засучиваем рукава и начинаем отвечать на клевету любыми способами. Заявление Золотова – дискредитация, а вдогонку заявлению Золотова дискредитация еще и из уст Пескова.

Александр Кынев: Я хочу напомнить, что в самом начале президентства Владимир Путин заявлял о диктатуре закона. Какая же диктатура закона, если любыми способами, – это вещи абсолютно противоположные.

Владимир Рыжков: За клевету надо отвечать в суде либо клеветнику, либо тому, кто считает, что его оклеветали. Когда пресс-секретарь гаранта конституции говорит, что любыми способами – это приехали.

Михаил Соколов: Есть еще сюжеты, связанные с Золотовым, он же так и не допрошен по делу об убийстве Бориса Немцова, хотя его подчиненные приехали из Чечни, как по крайней мере на суде доказано, убили Бориса Ефимовича Немцова. Тоже сюжет. Получается, что есть люди, которых нельзя допросить.

Трудно быть в России оппозиционером, что в Ингушетии, что в Москве. Алексей Навальный сейчас даже ответить не может господину Золотову – он сидит. А что остается людям, одни возмущаются, а другие обшучивают Золотова, выступление было, мягко говоря, не выдающееся. Это все называют дуэлью. Мы, кстати, у людей поинтересовались, как они видят продолжение этого сюжета, действительно состоится эта дуэль на шпагах, мясорубках или просто бойцовский поединок.