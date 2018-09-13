Белорус угадал исходы 13 футбольных матчей и выиграл более 45 тысяч рублей 1 13.09.2018, 11:47

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Его не могут найти.

«Спорт-пари» разыскивает победителя, верно угадавшего исходы всех 13 матчей Лиги наций, пишет tut.by.

Победителю понадобилось сделать всего семь ставок по одному рублю, чтобы сорвать огромный джекпот — 45 573 рубля.

Он угадал исходы следующих матчей: Финляндия — Венгрия, Швейцария — Исландия, Люксембург — Молдова, Эстония — Греция, Англия — Испания, Украина — Словакия, Грузия — Латвия, Болгария — Норвегия, Дания — Уэльс, Македония — Армения, Лихтенштейн — Гибралтар, Кипр — Словения и Франция — Нидерланды.

Это крупнейший выигрыш в истории всех спортивных игр компании. Кто этот счастливчик?