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Экс-президента Сальвадора за отмывание и растрату $300 миллионов посадили на 10 лет

  • 13.09.2018, 11:52
Антонио Сака
Фото: EPA

Антонио Сака также должен будет возместить ущерб на $260 миллионов.

В среду, 12 сентября, суд Сальвадора приговорил бывшего президента страны Антонио Саку к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters, его признали виновным в растрате и отмывании более $300 млн бюджетных средств.

Бывший президент также должен будет возместить ущерб на $260 млн.

Сам 53-летний Саку ради смягчения наказания свою вину полностью признал.

Кроме экс-президента по делу о растрате и отмывании проходили еще шесть бывших чиновников его правительства, которые были приговорены к тюремным срокам от 3 до 16 лет.

Антонио Сака занимал пост президента с 2004 по 2009 год.


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