Россия проиграла дело о законности санкций в суде ЕС 13.09.2018, 12:05

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Суд ЕС в Люксембурге отказал российским компаниям, подавшим иск с просьбой отменить ограничения.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в четверг, 13 сентября, оставил в силе экономические санкции против ряда российских компаний, пишет «Немецкая волна».

Стороны имеют право в течение двух месяцев обратиться в Европейский суд справедливости (высшая инстанция. - Ред.) с просьбой проверить законность решения.

"По существу суд установил, что Совет ЕС достаточно обосновал обжалованные правовые акты, - говорится в сообщении суда, имеющемся в распоряжении журналистов. - Провозглашенная цель обжалованных актов состоит в том, чтобы повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также поддержать мирное урегулирование кризиса".

В Суд Евросоюза с иском против Совета ЕС семь компаний обратились еще осенью-зимой 2014 года. "Роснефть" и "Газпром нефть", российские банки "Сбербанк", ВТБ и "Внешэкономбанк" (ВЭБ), а также украинский "Проминвестбанк" (дочка ВЭБ) и турецкий DenizBank (дочка "Сбербанка") просили отменить санкции, введенные против них за действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Персональные санкции Брюссель начал вводить сразу после аннексии Россией украинского полуострова Крым, однако решение об экономических санкциях ЕС принял лишь в июле 2014 года - после того, как над Донбассом был сбит Boeing 777 рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". После этого ЕС привязал санкции к исполнению минских соглашений и продлевает их каждые полгода.

Ограничения касаются трех секторов. Во-первых, это запрет на экспорт и импорт оружия, а также на продажи товаров двойного назначения в РФ. Во-вторых, в энергетике в Россию нельзя поставлять товары, которые можно использовать для разведки или добычи нефти в глубоководных или арктических зонах, а также сланцевой нефти. В-третьих, в банковском секторе компании и граждане ЕС не могут покупать или продавать ценные бумаги со сроком более 30 дней, а также давать кредиты пяти принадлежащим российскому государству банкам и трем энергетическим компаниям. В список попали такие банки: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", ВЭБ и "Россельхозбанк". Энергетические компании - это "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".