Авиатехник «Белавиа» украл у пассажира из Киева планшет за $400 13.09.2018, 12:14

Случай произошел в конце лета.

В МВД рассказали про случай в Национальном аэропорту Минск, который произошел в конце лета, передает БелТА.

Авиатехник «Белавиа» украл у пассажира самолета планшет стоимостью 800 рублей. В отношении техника авиакомпании возбуждено уголовное дело.

— Утром 31 августа авиатехник «Белавиа» в салоне самолета сообщением Киев — Минск украл планшет у пассажира. Стоимость гаджета оценивается в 800 рублей, — рассказал заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси Геннадия Ворсо.