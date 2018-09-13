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Авиатехник «Белавиа» украл у пассажира из Киева планшет за $400

  • 13.09.2018, 12:14

Случай произошел в конце лета.

В МВД рассказали про случай в Национальном аэропорту Минск, который произошел в конце лета, передает БелТА.

Авиатехник «Белавиа» украл у пассажира самолета планшет стоимостью 800 рублей. В отношении техника авиакомпании возбуждено уголовное дело.

— Утром 31 августа авиатехник «Белавиа» в салоне самолета сообщением Киев — Минск украл планшет у пассажира. Стоимость гаджета оценивается в 800 рублей, — рассказал заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси Геннадия Ворсо.


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