Авиатехник «Белавиа» украл у пассажира из Киева планшет за $400
- 13.09.2018, 12:14
Случай произошел в конце лета.
В МВД рассказали про случай в Национальном аэропорту Минск, который произошел в конце лета, передает БелТА.
Авиатехник «Белавиа» украл у пассажира самолета планшет стоимостью 800 рублей. В отношении техника авиакомпании возбуждено уголовное дело.
— Утром 31 августа авиатехник «Белавиа» в салоне самолета сообщением Киев — Минск украл планшет у пассажира. Стоимость гаджета оценивается в 800 рублей, — рассказал заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси Геннадия Ворсо.