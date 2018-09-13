В одной клетке с Золотовым 2 Иван Яковина, «Новое время»

13.09.2018, 12:25

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Иван Яковина

С тонущего корабля бегут самые осведомленные.

В прошлой колонке я писал о том, как все хозяйство Путина начало трещать и сыпаться, а он сам – терять легитимность.

Но спустя всего пару дней главный мой тезис получил кучу очень интересных подтверждений. Я даже не надеялся, что это так быстро произойдет.

Ну, во-первых, Директор Росгвардии Виктор Золотов записал абсолютно безумное видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, который обвинил его в воровстве миллиардов у собственных подчиненных.

Что такое Росгвардия? Это военное подразделение в 400 тысяч человек, единственная задача которого – это охрана Владимира Путина и его власти от народа. Это такой, знаете, российский аналог старого украинского "Беркута", только в сто раз более многочисленный. Кто такой Золотов? Это бывший личный охранник Путина, который даже когда-то возил на машине в школу юную Ксению Собчак. Внешне он, кстати, удивительно похож на самого Путина – как неудачный клон из фантастического кино.

Теперь же вот Золотов стал маршалом непонятно каких войск и изо всех сил охраняет Путина. Навальный в своем расследовании показал, что Золотов этот еще и вор первостатейный. Тот обиделся и ответил. Очень странно ответил. Суть примерно такая: "Навальный все врет! Поэтому я вызываю его на дуэль, где сделаю из него отбивную". С сутью все ясно: фактически крыть обвинения нечем, поэтому хотя бы в глаз дам обидчику. Ок. Но вот форма! Это что-то.

Золотов проявил странные наклонности. В финале Золотов вызвал оппозиционера на дуэль! Причем в таких выражениях, что это было похоже на вызов на бандитскую стрелку. В общем, показал всю свою сущность – обычного туповатого агрессивного гопника со странными фантазиями.

Для бандита такое обращение, наверное, нормально. Да и то, не уверен. Но Золотов вообще-то глава правоохранительного органа! Дикость и безумие. Думаю, сейчас весь мир будет над этим смеяться. Ну а для Навального у меня есть хороший совет. Когда выйдет из тюрьмы, где он сейчас сидит, оппозиционер должен записать примерно такой ответ Золотову: "Я с обслугой, с охраной не дерусь – не мой уровень. А вот Путину морду набить готов". И отправить на дуэль с Золотовым своего личного охранника. Ну и вызвать президента РФ на точно такой же поединок. И желательно – в тех же выражениях, что и глава Росгвардии.

Представьте себе субботний октябрьский, например, вечер. Спорткомплекс Олимпийский и там два поединка. Первый: без правил дерутся охранники – Глава Росгвардии Виктор Золотов и нанятый Навальным телохранитель. Ну и главный поединок вечера – сам оппозиционер против Владимира Путина! Я думаю, что права на телетрансляцию этого мероприятия можно было бы продать за такие деньги, что и пенсионный возраст не пришлось бы повышать.

Конечно, Путин откажется драться с Навальным – он уже дедушка, физически намного слабее, да и он просто боится оппозиционера. Не то что на ринг выходить, президент России даже имя Навального не произносит. Но вообще, мне кажется, что Золотов своим этим обращением показал дикую глубину деградации всех общественных и гражданских институтов в России. Там не осталось ни единого механизма улаживания спора, кроме мордобоя. Причем предлагает это даже не оппозиция, а сама власть!

Если на самом высоком уровне все так плохо, то представьте, что творится ниже. Полный хаос и война всех против всех. Власть больше никакой не арбитр и не управленец, а просто гопник в подворотне. Народу на нее нельзя положиться. Это нереально. В этих условиях никакой нормальной легитимности просто уже не остается. Получается, что главой Росгвардии и даже президентом должен быть тот, кто может крепче дать по зубам оппоненту. Никаких других качеств не требуется! Наступает полный развал и хаос. Публикация обращения Золотова показала это во всей красе!

И вот на этом фоне хочу рассказать второй замечательный сюжет. Российская "Новая Газета" опубликовала итоги расследования связи кремлевских элит и Венгрии. Эта страна, напомню, входит в ужасный Европейский Союз. Но главное – она является активным участником блока НАТО, которым в России пугают маленьких детей.

Так вот, журналисты выяснили, что приближенные к Путину бояре пачками подают документы на получение венгерского вида на жительство, а потом – и гражданства "бездуховной Европы". Список там огромный, имена вам ничего не скажут, но я тут перечислю лишь некоторые должности: бывший замглавы госкорпорации "Росатом", депутат Госдумы от КПРФ, еще один бывший депутат Госдумы, советник волгоградского губернатора, гендиректор государственной авиакомпании "Победа", член правления "Газпром нефти", бывший сенатор и так далее, и так далее. Неплохо, да?

Но это не все: самое интересное в списке – дети Сергея Нарышкина. А это, между прочим, не кто иной как директор Службы внешней разведки РФ. Представляете себе: дети главного российского шпиона, собрав своих домочадцев и пожитки, стараются любым способом поскорее свалить вон из страны, которую вроде как защищает их папаша. Они-то уж точно знают, что на самом деле происходит в российской политике и экономике.

С корабля побежали самые жирные и самые осведомленные крысы! Я предполагаю, что им совсем не хочется оказаться в одной клетке с Золотовым или его головорезами-беспредельщиками. А к этому там, в общем, все и идет.

Иван Яковина, «Новое время»