Плакаты белорусов, посвященные цензуре, выиграли на международном конкурсе 13.09.2018, 12:35

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Белорусы стали лучшими среди 394 художников из 38 стран.

7 сентября в Освенциме открылась VII Международная биеннале социально-политического плаката, пишет the-village.me.

В этом году 394 художника из 38 стран, от Афганистана до США и Зибабве, прислали 758 плакатов. Из них к выставке были допущены только 73 работы.

Биеннале посвящено вопросам и проблемам гражданского общества. По мнению организаторов, плакат представляется «наиболее красноречивой формой выражения комментария художника, которая достигает самой широкой аудитории».

Жюри вручило три награды, а также наградило восемь художников в специальных категориях.

Первая награда (1st Prize) досталась белорусу — Юрию Торееву за плакат «Цензура». Также белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер получил за плакат «Министерство культуры» награду ректора Академии изящных искусств в Кракове.

Слева — плакат Юрия Тореева. Справа — Владимира Цеслера.

Журналисты взяли комментарий у Юрия Тореева по поводу его работы:

«Это проблемы не только Беларуси — они общечеловеческие»

- Плакат Владимира Цеслера называется «Министерство культуры». Есть такое известное выражение — «Грести всех под одну гребенку», то есть, делать всех одинаковыми.

Искусство и Министерство культуры — разные вещи. Наверное, Владимир ставил вопрос: нужно ли художнику министерство? Не все могут быть одинаковыми, ровными, как будто причесанными. Думаю, этот смысл он вкладывал в свою работу.

Мой плакат — с пуговицей, называется «Цензура». В нем я использую символ пуговицы, которую используют, чтобы застегнуть, спрятать, сделать ровным. Две маленькие дырочки, которые есть в пуговице, это маленькие глазки. То есть, человечек сидит за этой пуговицей — он цензурирован и может только смотреть через эти маленькие дырочки. Закрытость, а не открытость.

Плакаты нельзя описывать, они сами за себя говорят. Они и являются тем визуальным высказыванием, которое отличается от речевого.

В том, что белoрусы выиграли с работами на тему цензуры и «уравниловки», я не вижу иронии. Думаю, совершенно не имеет значения, из какой страны плакат. На биеннале было прислано огромное количество плакатов, более семисот, а выбрано в десять раз меньше. То есть, отбор был невероятно большой. И на этой выставке, в каталоге, люди говорят о самых актуальных мировых проблемах. Это проблемы не только Беларуси — они общечеловеческие и находят отклик у жюри и зрителя. Я не думаю, что принадлежность к определенной стране является критерием отбора. Это совершенно не так.

Жюри выбирало те плакаты и высказывания, которые не смотрят в прошлое, а направлены в настоящее и будущее. Поэтому я не думаю, что это касается только Беларуси.

Была церемония наград, и победителей вызывали на сцену, вручали награды. О каждом плакате могли говорить что-то. Например, ректор Академии изящных искусств в Кракове сказал несколько слов о работе Владимира Цеслера — то есть, было очень внимательное отношение.

юрий тореев (справа)

Фото: mdsm.pl

Владимир Цеслер (справа)

Фото: mdsm.pl

Так как награждение прошло совсем недавно, мы успели только разместить информацию о нем в Facebook, и нас поздравили люди, которые это прочли. Но да, награда на таком международном конкурсе — очень почетно и радостно. Редкий случай, когда художников отмечают на подобных мировых форумах. Участие в таких конкурсах дает профессиональную уверенность в мировом контексте.

Работы, которые получили вторую и третью награду на биеннале.

Patrycja Longawa, «Tłum» (Польша). 2nd Prize