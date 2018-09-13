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Самый быстрый человек Усейн Болт провел с астронавтами забег в невесомости

  • 13.09.2018, 12:41
Фото: Усейн Болт/Twitter

Забег проходил на специальном самолете для научных исследований.

Восьмикратный олимпийский чемпион и одинадцатикратный чемпион мира по бегу Усейн Болт, которого называют самым быстрым человеком на Земле, провел забег в невесомости.

Соответствующее видео ямайский спортсмен опубликовал на своей странице в Twitter, пишет «Новое время».

Необычное соревнование с еще двумя астронавтами провели на борту специального самолета, способного имитировать невесомость для научных исследований.

Cвою карьеру бегуна Болт закончил в августе 2017 года после травмы на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

После этого действующим рекордсменом в беге на дистанции 100 и 200 метров решил попробовать себя в футболе.


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