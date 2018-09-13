В России стало вдвое больше безнадежных должников 2 13.09.2018, 12:57

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Количество заемщиков с непогашенной просрочкой платежа выросло до 6,7 миллионов человек.

За последние четыре года доля заемщиков с непогашенной просрочкой платежа от полугода выросла почти вдвое и составила 12,1%. По расчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первые шесть месяцев 2018 их количество увеличилось до 6,7 млн человек по сравнению с 3,1 млн человек в середине 2014 года, пишет finanz.ru.

Рост доли безнадежных должников объясняется снижением доходов населения и агрессивным наращиванием кредитных портфелей банками.

За последние четыре года реальные доходы населения упали на 11,4%: в 2014 году - на 0,7%, в 2015-м - на 3,2%, в 2016-м - на 5,8% и в 2017-м - на 1,7%.

Резкое увеличение выдачи займов населению привело к росту кредитной нагрузки, что ещё до ухудшения ситуации в экономике аккумулировало повышенный риск, отмечает начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. По данным эксперта, в целом база безнадежных долгов уже сформирована - во многом в кризисный период. По итогам текущего года доля заемщиков с непогашенной просрочкой от шести месяцев составит 12,2-12,3%, увеличившись лишь на 0,1-0,2%, прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

При неуплате кредита больше полугода возвращения долга начинает требовать собственная служба взыскания банка. Если это не дает результата, банк продает обращается в суд или продает долг коллекторам.

Второй способ при этом станет значительно проще - соответствующие поправки в закон о взыскании долга физлиц находятся в данный момент в Госдуме и рекомендованы к принятию во втором чтении.

Они предполагают отмену обязательного письменного извещения клиента банка о передаче долга коллекторам - об этом заемщики будут узнавать лишь на специальном ресурсе в интернете.

огласно поправкам, заемщик считается извещенным о привлечении коллекторов, если соответствующее сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Ранее кредитор был обязан уведомить клиента по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку.