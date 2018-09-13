В администрации Лукашенко появился новый главный идеолог 14 13.09.2018, 13:04

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Ольга Шпилевская

Ольга Шпилевская сменила на посту Александра Ильясевича.

В администрации белорусского правителя появился новый главный идеолог. Как информирует сайт nn.by, ссылающийся на свои источники, руководителя главного идеологического управления Александра Ильясевича сменила Ольга Шпилевская, которая до этого была его заместителем.

Ей 42 года. Работала в Белтелерадиокомпании, руководила корреспондентской сетью Агентства телевизионных новостей. Шпилевская была главным редактором "Вечернего Минска" и "Минской правды".

В 2017-м стала руководить Национальным пресс-центром, а после ее назначили заместителем руководителя главного идеологического управления администрации Лукашенко.