Стало известно, какой будет погода на выходных 13.09.2018, 13:26

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

14 сентября погоду на территории Беларуси будет в основном определять малоподвижный фронтальный раздел, в северных районах страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине республики кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +15..+21°С; по юго-востоку ночью +14..+16°С, днем +22..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

15 сентября республика окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Центральной Европы. В нашей стране ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью от +6°С по северу до +15°С по югу страны, днем +14..+21°С, по юго-востоку республики +22..+25°С.

16 сентября погоду на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь ночью в восточных районах республики сохранится влияние фронтального раздела. При такой синоптической ситуации ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью в основном по востоку кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +15..+22°С.

Внимание! 14-15 сентября преимущественно по юго-восточной половине Беларуси сохранится высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!