Последствия еще впереди 1 Михаил Пастухов, «Свободные новости»

13.09.2018, 13:45

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Михаил Пастухов

Итоги судебного процесса по «делу профсоюзов».

Более чем трехнедельный судебный процесс по так называемому делу профсоюза РЭП завершился 24 августа. Судья суда Советского района г. Минска Марина Федорова огласила приговор. Можно подвести итоги...

«Сегодня это дело политическое...»

Геннадий Федынич, выступая 17 августа с последним словом в суде, заявил: «Сегодня это дело политическое. Политики его открыли, политики и будут закрывать. И странно то, что через это дело хотят показать ничтожество, что вот такой профсоюз и его руководство. Это же белыми нитками шито! И сделать им это не удастся, какой бы ни был приговор».

Игорь Комлик в своем последнем слове назвал уголовное дело «состряпанным» и «политически мотивированным, направленным на уничтожение независимой организации, которая занимается защитой социальных и экономических интересов трудящихся».

На оглашение приговора, по данным журналистов, пришло около 200 человек — членов профсоюза РЭП, оппозиционных политиков, общественных активистов, правозащитников, представителей дипкорпуса, международного профсоюза IndustriALL. В зале заседаний набилось народу, как селедок в бочке.

Судья Марина Федорова зачитала лишь резолютивную часть приговора. Согласно ей, Федынич и Комлик подлежат ограничению свободы сроком на 4 года без направления в учреждение открытого типа с последующим запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет каждый. В приговоре не предусмотрена конфискация имущества, несмотря на предварительное наложение ареста на квартиру и машину Федынича, земельный участок и дом в деревне Суходолы Дзержинского района. В то же время суд постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей в качестве суммы неуплаты налогов (по оценке органов следствия, эта сумма в 2011 г. составляла 22 800 рублей, а до суда подросла за счет пени и инфляции), государственную пошлину и судебные расходы в сумме 1400 рублей.

Сравнение с «делом Беляцкого»

Уголовное дело в отношении руководителей профсоюза РЭП имеет много общего с «делом Беляцкого». Напомню, что в августе 2011 г. по инициативе департамента финансовых расследований КГК было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей незарегистрированной правозащитной организации «Весна» Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича. Поводом послужило открытие ими счетов в зарубежных банках, на которые поступили большие суммы иностранной валюты. А.Беляцкий был задержан и помещен в СИЗО №1, а В.Стефановичу вменили административную статью.

В ходе расследования власти Литвы попытались дезавуировать факт передачи информации налоговым органам Беларуси, ссылаясь на то, что те злоупотребили международными соглашениями, использовав их для репрессий против граждан.

2 ноября 2011 г. начался судебный процесс в отношении А.Беляцкого. 23 ноября того же года он был признан виновным по ч.2 ст.243 УК и приговорен к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

А.Беляцкому пришлось провести в ИК-2 г. Бобруйска более 2,5 лет. 21 июля 2014 г. он был досрочно освобожден. В этом сыграла большую роль кампания общественных организаций и инициатив за освобождение Беляцкого, а также международная поддержка. Он был признан узником совести и политзаключенным, номинирован на премию Европарламента имени А.Сахарова, несколько раз — на Нобелевскую премию мира.

Как видим, приговор в отношении Беляцкого был более жестким, чем в отношении руководителей профсоюза РЭП. Возможно, белорусские власти сделали поправку на международную реакцию, которая начала набирать обороты по мере продвижения судебного процесса.

Последствия еще впереди

Следует отметить, что Федынич и Комлик не признали своей вины в инкриминируемых деяниях. Их адвокаты Наталья Мацкевич и Людмила Казак настаивали на вынесении оправдательного приговора.В комментарии журналистам Г.Федынич назвал приговор несправедливым и заявил, что «дело профсоюза РЭП» будет иметь последствия на международном уровне.

Можно предполагать, что международный профсоюз IndustriALL, членами которого являются 154 профсоюза по всему миру, и Международная организация труда, которая всегда интересовалась мнением РЭП по ситуации в сфере труда, будут держать приговор в отношении профсоюзных лидеров под особым контролем. Вполне вероятно, что они будут требовать его отмены под угрозой возобновления санкций против Беларуси.

Из приговора следует, что после его вступления в силу Геннадий Федынич уже не сможет быть председателем профсоюза не только в период отбывания основного наказания (ограничения свободы), но и еще в течение пяти лет. Такие же последствия должны наступить и для бывшего главного бухгалтера РЭП Игоря Комлика. Получается, что белорусским властям удалось «обезглавить» РЭП и взять под превентивный контроль его лидеров на ближайшие девять лет.

Я согласен с мнением гомельского правозащитника и члена РЭП Леонида Судаленко, что наказание в виде «домашней химии» — достаточно жесткий приговор, так как человек сильно поражается в правах. Он будет находиться под постоянным контролем милиции, в вечернее время и по выходным дням обязан быть дома. Отъезжать куда-то без разрешения милиции не разрешается, тем более, за границу. За несколько нарушений можно загреметь в колонию.

Так что хорошего в приговоре мало. На долгие годы он станет незаживающей раной в жизни Г.Федынича, И.Комлика и их близких, а также позорным пятном на репутации Беларуси.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»