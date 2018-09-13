МВФ предсказал России еще шесть лет стагнации 3 13.09.2018, 13:46

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Россия продолжит терять долю в мировом ВВП и расти вдвое медленнее остального мира.

Чудесное ускорение российской экономики в результате повышения налогов и пенсионного возраста, анонсированное правительством на 2021-22 гг, так и останется в прогнозах, считает Международный валютный фонд, пишет сайт finanz.ru.

Темпы роста российского ВВП начнут замедляться 2019 году без какого-либо ускорения вплоть до 2023 года, следует из опубликованного в четверг прогноза МВФ.

По итогам текущего года экономика прибавит 1,7% (на 0,1 п.п. меньше, чем МВФ ожидал весной), а начиная со следующего - застрянет на планке роста в 1,5% в год.

Это на треть медленнее, чем растут развитые страны (2,4% и 2,2% в 2018-19 гг), вдвое меньше показателей мировой экономики в целом (3,9% на ближайшие два года) и почти втрое хуже развивающихся стран, рост которых МВФ оценивает в 4,9% в текущем году и 5,1% в следующем.

На горизонте прогноза Россия продолжит терять долю в мировом ВВП, не сможет догнать развитые страны по уровню жизни, и продолжит отставать от ближайших соседей в Восточной Европе, отмечает МВФ.

Сказывается "комбинация факторов", объясняют экономисты фонда: изношенная инфраструктура, значительная доля государства в экономике, а также слабость госуправления и избыточное регулирование.

Государству принадлежит 59% активов банковского сектора, 52% выработки электроэнергии и отопления, 44% добычи полезных ископаемых и более 20% всех производственных мощностей.

Госструктуры присутствуют в каждом секторе экономики, контролируют 50% рабочей силы, отличаясь при этом "низкой эффективностью в использовании ресурсов", отмечает МВФ.

Это приводит к уменьшению конкуренции, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост.

"Связи России с мировой экономикой развиваются медленно", - говорится в докладе: в результате технологические сдвиги, происходящие за рубежом, слабо доходят до страны, а стимулы для повышения производительности у российских компаний снижаются.

"Неопределенность из-за геополитических трений негативно сказывается на частных инвестициях", - указывает фонд. Государственные же вложения способны лишь поддерживать вялые темпы роста, но не ускорить их - так, без дополнительных расходов на инфраструктуру, заложенных в план на ближайшие 6 лет, темпы роста были бы еще ниже и не превысили бы 1,2% в год, следует из расчетов МВФ.