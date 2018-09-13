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Пилоты Ryanair объявили забастовку в пяти странах

  • 13.09.2018, 14:03

Она будет длиться 24 часа.

Семь профсоюзов пилотов и бортпроводников авиакомпании Ryanair из пяти стран проведут 24-часовую забастовку 28 сентября.

Об этом заявил представитель бельгийского профсоюза, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

"Забастовка состоится в Италии, Португалии, Испании, Бельгии и Нидерландах", - заявил Ив Ламбот.

Накануне немецкие пилоты Ryanair также угрожали новыми забастовками. Бастующие месяцами требуют от авиакомпании лучшей оплаты труда и улучшения условий работы.

Бюджетный авиаперевозчик предупредил о возможных увольнениях и закрытии нескольких баз в Германии и Ирландии, если сотрудники авиакомпании продолжат бастовать. Пилоты Ryanair и бортпроводники уже провели забастовки в Италии, Португалии, Испании, Бельгии, Германии, Швеции и Нидерландах.

За прошедшие две недели профсоюзы в Ирландии и Италии смогли договориться с Ryanair.


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