Профсоюз РЭП помог прорабу снизить размер ущерба наполовину 13.09.2018, 14:34

Николай Минков

Независимый профсоюз одержал очередную победу.

13 сентября кассационная инстанция Гомельского областного суда на 50% снизила сумму ущерба, взыскиваемую с прораба ДСУ №10 ОАО ДСТ-2 Гомеля Николая Минкова, пишет гомельская «Весна».

Интересы члена профсоюза в областном суде представлял представитель профсоюза РЭП в Гомельском регионе Виктор Козлов.

Напомним, 22 июня суд Мозырского района взыскал с прораба Николая Минкова стоимость поврежденного при производстве дорожных работ кабеля Белтелекома в размере 1355 рублей. Правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко стал добиваться, что бы с учетом положений статьи 409 Трудового кодекса (степень и форма вины, конкретных обстоятельств причинения ущерба, а также материального положения работника) размер взыскиваемого ущерба был снижен наполовину.

«Вину в повреждении кабеля прораб признал, так как производил дорожные работы без представителя Белтелекома, что прямо запрещено внутренними инструкциями. Однако делал он все это по прямому указанию своего директора, ослушаться которого разумеется не мог, так как по должностной инструкции распоряжения нанимателя обязан выполнять неукоснительно», - написал в апелляционной жалобе областному суду юрист профсоюза.

Николай Минков работает производителем работ, то есть прорабом, в дорожно-строительном управлении №10 ОАО ДСТ-2 Гомеля. Около полугода тому назад бригада под его управлением производила работы по устройству кольцевого пересечения автомобильных дорог под Светлогорском, и строительная техника задела кабель Белтелекома.

Сегодня решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Вместо почти 1,4 тыс. рублей прораб уплатит работодателю только половину заявленной суммы – менее 700 рублей.