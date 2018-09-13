Британия ищет «посредников» в рамках борьбы с отмыванием денег из РФ 13.09.2018, 14:46

Власти Британии намерены пресечь российские финансовые потоки.

Британские власти активизировали усилия по борьбе с "грязными" деньгами из России, Китая и других стран, сосредоточившись на поиске тех, кто помогает отмывать незаконно добытые средства – бухгалтеров, юристов и агентов по недвижимости. Как передает «Радио Свобода», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра по вопросам безопасности и экономических преступлений Бена Уоллеса. По его словам, необходимо изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть в Соединенном Королевстве свои нечестно нажитые богатства.

Новая фаза антикоррупционных расследований проходит в условиях обвинений, выдвинутых британским следствием против предполагаемых агентов российской разведки по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, пишет издание. Парламент раскритиковал правительство Терезы Мэй за неспособность, несмотря на жесткую риторику в отношении Кремля.

Ряд шагов в этом направлении Лондон начал совершать еще до скандала с применением яда "Новичок" в Солсбери. В декабре 2017 года был сформирован подотчетный Уоллесу Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями. В январе британские власти получили право замораживать счета и конфисковывать активы иностранных граждан, которые не могут объяснить происхождение своих капиталов.

В настоящее время под подозрением антикоррупционного центра оказались более 100 лиц, чье имущество может быть подвергнуто санкциям. По некоторым из этих дел полиция провела аресты посредников, рассказал Уоллес. Один из них – адвокат Нил Болтон – в прошлом году был приговорен к 9 девяти месяцам лишения свободы за участие в отмывании денег и помощь наркоторговцам в сфере сделок с недвижимостью.

Как сообщалось ранее, более 700 состоятельных россиян в Британии могут столкнуться с проблемой продления "визы инвестора". По данным СМИ, это связано с намерением Лондона сократить в стране влияние Кремля, который обвиняется в организации покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.