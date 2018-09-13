Сколько белорусы будут компенсировать за «коммуналку», проезд и почту 13.09.2018, 15:11

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В Беларуси утвердили антиинфляционную программу.

Соответствующее постановление Совмин и Нацбанк приняли 11 сентября. Как информирует сайт pravo.by, программа предусматривает "проведение мероприятий, которые направлены на формирование тарифной политики", с учетом якобы увеличения доходов населения.

Что касается "коммуналки", то запланирована "оптимизация расходов" на оказание жилищно-коммунальных услуг в 2018-2020 годах. В 2019-м будет разработан механизм "поддержания 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг". Он начнет реализовываться с 2020-го. Также будет происходить "поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения".

В документе обозначены сроки и размеры уровня возмещения белорусами до 2020 года проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте. Будут повышаться тарифы и приниматься меры "по оптимизации". Уровень возмещения населением проезда в городском автотранспорте должен составить не менее 80% (в областях — не менее 90%, в Минске — не менее 70%), в пригородном автотранспорте — не менее 65%.

Оказание услуг электросвязи и почтовой связи до 2020 года население должно возмещать на 100%.