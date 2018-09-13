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WTA наминировала Арину Соболенко на звание «Прорыв месяца»

  • 13.09.2018, 15:26
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв августа».

На победу в этой номинации претендуют представительница Беларуси Арина Соболенко, чешка Маркета Вондроушова, австралийка Эшли Барти, украинка Леся Цуренко и Анастасия Севастова из Латвии, передает «Трибуна».

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Напомним, в августе Соболенко дошла до 1/8 финала на турнире в Монреале, проиграла в полуфинале турнира в Цинциннати, выиграла в Нью-Хейвене, дошла до 1/8 финала на US Open.

Голосование в этой номинации завершится сегодня, 13 сентября. Победительница будет объявлена в пятницу, 14 сентября. Также будут определены обладательница лучшего удара августа и игрок месяца.

В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан, в мае — румынка Михаэла Бузэрнеску, в июне — немка Татьяна Мария, а в июле — китаянка Ван Цян.


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