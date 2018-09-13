JPMorgan Chase «назначил» следующий финансовый кризис на 2020 год 13.09.2018, 15:40

Хорошая новость состоит в том, что последствия нового кризиса будут менее болезненными, чем в 2008 году.

Новый финансовый кризис может разразиться уже в 2020 году, предупреждает Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитиков финансового холдинга JPMorgan Chase, выпущенное к десятилетию кризиса 2008 года. Однако, по мнению авторов прогноза, хорошая новость состоит в том, что последствия нового кризиса будет менее болезненными, передает РБК.

Аналитики Джон Норманд и Федерико Маникарди напоминают, что во время глобального кризиса 2007-2008 годов значение фондового индекса S&P500 упало на 54% от пиковых значений. В ходе следующего кризиса обвал фондовых рынков, по прогнозу аналитиков, будет не таким масштабным, в том числе и потому, что стоимость активов в развивающихся странах уже заметно снизилась.

Норманд и Маникарди особо отмечают, что продолжительность следующего кризиса пока предсказать невозможно, так как она будет зависеть от того, насколько плохо будут идти дела.

В начале сентября Марко Коланович, курирующий в JPMorgan Chase проведение глобальных количественных исследований макроэкономических показателей и деривативов, предупредил о том, что следующий финансовый кризис может оказаться очень серьезным из-за угрозы возникновения «Великого кризиса ликвидности». Коланович опасается, что из-за доминирования на рынке пассивного управляемых фондов в случае начале серьезного падения котировок на рынке просто не найдется достаточно покупателей на дешевеющие активы, а это будет вновь и вновь толкать цены вниз.

Эксперт отметил, что вероятность начала нового кризиса до конца 2019 года низка, однако торговые конфликты США и Китая могут как ускорить, так и отсрочить его наступление.

Коланович выразил надежду на то, что центробанки сумеют предотвратить развитие событий по худшему сценарию, не допустив резкого падения стоимости активов. В противном случае дело, по словам эксперта, может закончиться скатыванием мировой экономики в депрессию и социальные волнения, которых мир не видел с 1968 года.