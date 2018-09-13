Об указе президента США 13.09.2018, 15:57

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Что предусматривает указ Трампа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против лиц и компаний, вмешивались в американские выборы. Об этом - в сюжете nv.ua.

Гражданам США запрещено инвестировать в компании, которые попали под ограничения. Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы не допустить иностранного вмешательства, в частности российского, в выборы в Конгресс в этом году, сказал Дональд Трамп.

"В отличие от прошлой администрации, моя администрация работает и будет работать в направлении отвода любых угроз. Мы остановим это и все, что будет влиять на наши выборы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить российское вмешательство в 2018 году", - прокомментировал Трамп.

Выборы в конгресс пройдут в ноябре. Граждане страны будут выбирать весь состав Палаты представителей и треть Сената. Указ Трампа поручает разведывательным органам мониторить и отчитываться о попытках нарушения избирательной системы, а также случаи пропаганды.

Об указе президента США

Указ, подписанный 12 сентября 2018 года, появился на фоне длительной критики Трампа и его администрации за то, что он недооценивает угрозы выборам в США включительно с президентскими выборами 2016 года, которые он выиграл.

Сам указ не является санкцией, он предусматривает ограничения для тех, кого заподозрят в подобных действиях. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что в санкции будут входить замораживание активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям и запрет инвестиций в компании, причастные к вмешательству в выборы.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что этот указ является ответом на возможное вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года. В самом документе Россия не упоминается. По словам Коутса, наиболее вероятно, что именно Россия вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном попытаться влиять на выборы в США.

Доказательства вмешательства

Наиболее сложным будет доказать и объяснить, как то или иное вмешательство повлияло на результаты выборов, сказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он считает, что с этим законом будет больше манипуляций, чем настоящего вмешательства.

Этот указ - предупреждение на будущее, в частности для России, отметил эксперт по международным вопросам Виктор Каспрук. Правительству будет предоставляться 45 дней после выборов для выяснения, действительно ли произошло вмешательство в избирательный процесс из-за границы.

По его словам, если вмешательство имело место, тогда будет отведено еще 45 дней для решения вопроса о введении санкций. Каспрук добавил, что такая проверка будет осуществляться автоматически после каждых выборов.

Каспрук добавил, этот указ дает возможность американским госучреждениям действовать более жестко против тех, кто намерен вмешиваться в политику США.

Ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции за попытки российских физических и юридических лиц повлиять на президентские выборы 2016 года. Под санкции попали шесть сотрудников российского ФСБ и ГРУ. Вашингтон считает их ответственными за атаку вируса NotPetya, от которого также пострадала Украина. Фигурантам списка заморозили активы на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны - запретили вести с ними какие-либо дела.