Кубок Дэвиса: Противостояние Беларуси и России начнется матчем Хачанов - Герасимов 13.09.2018, 16:20

Определены пары соперников матча сборных Беларуси и РФ в рамках плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса.

В первой игре противостояния на корт Малой спортивной арены «Лужники» выйдут первая ракетка России Карен Хачанов и вторая ракетка нашей страны Егор Герасимов, во второй — Даниил Медведев и Илья Ивашко, передает «Прессбол».

На субботнюю парную комбинацию заявлены Андрей Рублев и Евгений Донской и Максим Мирный с Андреем Василевским. Следом матчи Хачанов — Ивашко и Медведев — Герасимов.

Поединок пройдет в Москве 14-15 сентября. Ранее сборные России и Беларуси встречались в феврале 2004 года в Минске в рамках первого раунда Мировой группы. Тогда белорусы выиграли — 3:2.