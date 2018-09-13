«Транснефть» назвала объем поставок топлива в Беларусь в 2019 году 1 13.09.2018, 16:36

Власти РФ неоднократно предъявляли претензии белорусской стороне в реэкспорте беспошлинно поставленной нефти.

В 2019 году поставки нефти из Россию в Беларусь планируется сохранить на уровне 2018 года — 18 млн т, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего в Беларусь по соглашению с Россией ежегодно поставляется 24 млн т нефти в год, из которых 18 млн т используются Минском для внутреннего потребления и переработки, а оставшиеся 6 млн т Минск может «перетаможивать» и направлять пошлины с этого объема в национальный бюджет.

3 сентября глава Минэнерго Александр Новак назвал беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразными. В Минске ответили, что Новак таким образом хочет нарушить переговорный процесс между Москвой и Минском по вопросу энергоносителей.

Российские власти неоднократно предъявляли претензии белорусской стороне в реэкспорте беспошлинно поставленной нефти. Переговоры на уровне вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко идут с августа. Как сообщает «Интерфакс», на 13 сентября намечен их очередной раунд.