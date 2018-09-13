Европарламент поддержал отмену визового режима для Косово 13.09.2018, 16:48

За начало переговоров по данному вопросу проголосовало 420 евродепутатов.

Европарламент поддержал решение о начале переговоров с Европейским советом по отмене визовых требований для Косово. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента, опубликованном в четверг, 13 сентября.

В ходе пленарного заседания за такое решение проголосовало 420 евродепутатов. Еще 186 проголосовали против и 22 воздержались.

Отмечается, что предложение о предоставлении безвизового доступа в ЕС для населения Косово было уже одобрено членами Европарламента по вопросам гражданских свобод в сентябре 2016 года до выполнения всех необходимых критериев, в частности ратификации пограничного соглашения с Черногорией.

Это был один из 95 критериев, установленных в диалоге по либерализации визового режима с ЕС, который начался в 2012 году. В августе Еврокомиссия подтвердила, что Косово выполнило все требования, в том числе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, что в марте нынешнего года парламент Косово ратифицировал договор о демаркации границы с Черногорией. На сегодня это последняя балканская страна, которая еще имеет безвизового доступа в ЕС.