Фотофакт: Могилевчанин набрал полный багажник опят 4 13.09.2018, 17:51

Снимки трофеев «тихой охоты» впечатляют.

В Могилеве, наконец, пошли опята. В этом году особого «урожая» грибов не ожидается — сказываются засушливый июнь и по-июльски теплый сентябрь, пишет сайт mogilev.online.

Но если знать места... Фотоснимки трофеев своей «тихой охоты» могилевчанин Василий Дубровин в СМИ.

«Платой» за полный багажник грибов стали клещи, отмечает Василий Дубровин. Их грибники принесли на себе целый десяток. Поэтому будьте внимательны, отправляясь в лес.