РФ под видом учений «Восток-2018» стягивает к границе с Украиной военных и оружие 13.09.2018, 18:12

Россия увеличивает количество сил ВС РФ неподалеку границ с Украиной.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещено отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО Ураган.

В то же время в указанных районах развернута военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, часть отрядов т.н. "Новобранцев" комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни. В то же время там формируются и т.н. "Казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение 1 АК оккупантов.

Кроме того, под видом маневров командования ВС РФ осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в частей и подразделений 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.