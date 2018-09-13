Фотофакт: Как выглядят квартиры в Минске дешевле $35 тысяч 4 13.09.2018, 18:32

3,307

К началу осени на вторичном рынке недвижимости были замечены однокомнатные квартиры дешевле 35 тысяч долларов.

Таких цен не было с весны 2016 года — тогда, напомним, жилье заметно подешевело. Tut.by изучил риелторские базы и выбрал самые бюджетные варианты столичных квартир от 31,5 до 40 тысяч долларов в эквиваленте.

Пока самый дешевый вариант предлагают на Уручской, 11. Малосемейка площадью 21 квадратный метр продается за 31,5 тысячи долларов. Общая сумма считалась бы небольшой, если бы не цена «квадрата» — 1479 долларов в эквиваленте. И не вид этого жилища.

Малосемейка находится в кирпичном доме 1969 года постройки, в котом недавно был капремонт. Жилье взывает к ремонту и полному демонтажу того, что можно демонтировать.

На улице Передовой, 9, предлагают малосемейку в кирпичном доме 1974 года постройки. Площадь квартиры — 22 квадратных метра. Цена — 35 тысяч долларов в эквиваленте, по 1591 за «квадрат».

В Масюковщине на улице Чигладзе, 6, продают «однушку» в кирпичной хрущевке. Дом после капремонта. Площадь квартиры — 24 квадратных метра. Цена — 35,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1496 за квадратный метр.

В микрорайоне Сосны на улице Красина, 20, предлагают квартиру в панельном доме 1978 года постройки. Площадь квартиры — 35 квадратных метров. Цена — 36,5 тысячи долларов в эквиваленте.

В Шабанах на улице Ротмистрова, 52,предлагают «однушку» в панельном доме 1989 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра. Цена — 36,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1073 за «квадрат».

На улице Хоружей, 42, предлагают «одуншку» в хрущевке за 37,5 тысячи долларов, по 1202 за квадратный метр. Квартира площадью 31 квадратный метр, тоже требует ремонта.

На улице Волоха, 2, продают «однушку» с винтажной обстановкой. На фото кухни время замерло в 1970-х. Квартира расположена в кирпичном доме 1966 года постройки. Площадь — 28,5. Цена — 38,4 тысячи долларов в эквиваленте, по 1347 за квадратный метр.

В Чижовке на улице Голодеда, 18/2, предлагают «однушку» в брежневке. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. В ней заканчивают ремонт, говорится в объявлении. Цена — 39 тысяч долларов, по 1175 за квадратный метр.

В Курасовщине на улице Ландера, 2, продают однокомнатную квартиру с ремонтом. Дом кирпичный, 1980 года постройки. Цена — 39,8 тысячи долларов.