Парламент Испании разрешил вынести из мавзолея останки диктатора Франко 3 13.09.2018, 18:33

Испанцы хотят превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославления диктатуры.

Останки испанского диктатора Франсиско Франко переместят из финансируемого государством мавзолея, где также похоронены десятки тысяч жертв гражданской войны 1936-1939 годов.

Такое решение утвердил парламент Испании, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Законопроект получил поддержку 176 депутатов - правящих социалистов, левой партии Podemos и небольших региональных партий. Но 165 депутатов воздержались от голосования, двое были против.

Планы по перемещению останков Франко разделили испанское общество. Один из лидеров Podemos назвал "Долину павших" в районе Мадрида "последним памятником фашистской диктатуры в Европе".

В то же время, несколько потомков Франко опубликовали заявление в прошлом месяце, в котором выразили свое "твердое и единодушное" сопротивление эксгумации.

Правительство премьер-министра Педро Санчеса надеется, что эксгумация останокв Франко поможет урегулировать причины для распрей относительно его правления, которые все еще бросает тень на страну.

В гражданской войне в Испании погибли 500 тысяч комбатантов и гражданских лиц. Во время правления Франко в 1939-1975 годы десятки тысяч его противников были убиты или заключены в тюрьму.

Прошлые политические преступления были амнистированы как часть перехода Испании к демократии в конце 1970-х годов, что вызвало недовольство среди семей жертв.

Правительства Испании ранее заявляло о планах превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославления диктатуры.

Мавзолей, открытый самим Франко в 1959 году, расположен в католической базилике на склоне холма, где также похоронен основатель испанской фашистской партии "Фаланга" Хосе Антонио Примо де Ривера. Долгое время "Долина" была местом паломничества ультраправых групп в Испании.

Общегосударственный закон об "исторической памяти", принятый в Испании в 2007 году, требует постепенной замены символов, связанных с жестоким правлением Франко.