Парламент Испании разрешил вынести из мавзолея останки диктатора Франко

Парламент Испании разрешил вынести из мавзолея останки диктатора Франко3
- 13.09.2018, 18:33
Испанцы хотят превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославления диктатуры.
Останки испанского диктатора Франсиско Франко переместят из финансируемого государством мавзолея, где также похоронены десятки тысяч жертв гражданской войны 1936-1939 годов.
Такое решение утвердил парламент Испании, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.
Законопроект получил поддержку 176 депутатов - правящих социалистов, левой партии Podemos и небольших региональных партий. Но 165 депутатов воздержались от голосования, двое были против.
Планы по перемещению останков Франко разделили испанское общество. Один из лидеров Podemos назвал "Долину павших" в районе Мадрида "последним памятником фашистской диктатуры в Европе".
В то же время, несколько потомков Франко опубликовали заявление в прошлом месяце, в котором выразили свое "твердое и единодушное" сопротивление эксгумации.
Правительство премьер-министра Педро Санчеса надеется, что эксгумация останокв Франко поможет урегулировать причины для распрей относительно его правления, которые все еще бросает тень на страну.
В гражданской войне в Испании погибли 500 тысяч комбатантов и гражданских лиц. Во время правления Франко в 1939-1975 годы десятки тысяч его противников были убиты или заключены в тюрьму.
Прошлые политические преступления были амнистированы как часть перехода Испании к демократии в конце 1970-х годов, что вызвало недовольство среди семей жертв.
Правительства Испании ранее заявляло о планах превратить мемориал в место памяти о гражданской войне, а не прославления диктатуры.
Мавзолей, открытый самим Франко в 1959 году, расположен в католической базилике на склоне холма, где также похоронен основатель испанской фашистской партии "Фаланга" Хосе Антонио Примо де Ривера. Долгое время "Долина" была местом паломничества ультраправых групп в Испании.
Общегосударственный закон об "исторической памяти", принятый в Испании в 2007 году, требует постепенной замены символов, связанных с жестоким правлением Франко.