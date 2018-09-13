МВД и СК прокомментировали избиение водителя в Дрогичине 10 13.09.2018, 18:43

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Действия молодых людей, напавших на водителя, вызвали бурю негодования в Сети.

На днях в Сети появилось видео из города Дрогичина Брестской области, где молодые люди решили "разобраться" с водителем и избили его. Хотя автомобиль пострадавшего - на российских "номерах", за рулем находился местный житель Павел, который живет и работает в Москве, а на своем стареньком VW Golf приехал в гости к родственникам.

Действия молодых людей, напавших на водителя, вызвали бурю негодования. Появились комментарии от правоохранителей. К примеру, инцидент прокомментировали в ГУВД:

А официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал порталу "Першы рэгіён", что в отношении напавшего на водителя жителя Дрогичина возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 14 июля 2018 года около 22.00 на улице Шевченко в Дрогичине, рассказали порталу в Следственном комитете.

"В этот вечер в милицию поступило сообщение от жителя деревни Бездеж Дрогичинского района, которого неизвестный ему гражданин беспричинно избил, а также, ударив ногой, повредил дверь легкового автомобиля. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что житель города Дрогичин 1994 года рождения 14.07.2018 примерно в 21.40, находясь на улице Шевченко в Дрогичине, умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес один удар кулаком в лицо потерпевшему, чем причинил ему телесные повреждения, относящиеся к категории легких и не повлекших за собой расстройство здоровья. Также фигурант, продолжая свои хулиганские действия, умышленно нанес несколько ударов по левой передней двери автомобиля, принадлежащего потерпевшему, повредив лакокрасочное покрытие и крепление двери автомобиля", - сообщил Дмитрий Иванюк.

В компании обвиняемого было 4 человека, однако правоохранители объективно установили, что противоправные действия совершал он один, сообщили в СК.

17 июля 2018 г. Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ в отношении жителя Дрогичина, ему предъявлено обвинение по этой же статье. В отношении его избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый был судим в 2013 году по ч.2 ст.339 УК РБ, неоднократно привлекался к административной ответственности по статьям 17.1, 17.3 и 17.4 КоАП Республики Беларусь.